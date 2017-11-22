Луганский переворот: хроника событий и украинский след / Кто и зачем свергает в ЛНР главу республики

Что на самом деле происходит в Луганске и как могут развиваться события – возможна ли смена власти в народной республике, или появились шансы на объединение ЛДНР в Новороссию. О подоплеке событий и вероятных последствиях пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог Дмитрий Родионов.

Согласно последним данным из Луганска, город полностью контролируют силы, подчиняющиеся МВД. Арестовано все руководство верной главе республики Игорю Плотницкому Генпрокуратуры. Сам глава записывает некое видео, где он дает указы новому и.о. министра внутренних дел. Правда, совершенно не понятно, где и когда записано это видео.

Напомним, все началось во вторник, 21 ноября, когда неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили центр Луганска и заблокировали все административные здания, а также здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. На все вопросы эти люди отвечали, что улицы оцеплены согласно приказу МВД ЛНР. Позже сообщалось о совместных учениях ЛНР и ДНР, направленных на предотвращение провокаций, организованных сторонниками Украины на годовщину «Майдана»

В тот же день уволенный в понедельник глава МВД Игорь Корнет на сайте ведомства выступил с видеообращением, в котором он «развеял слухи о своей отставке», рассказав о раскрытии украинского заговора и об украинских шпионах в окружении главы ЛНР, среди которых руководитель администрации Плотницкого Ирина Тейцман, начальник Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов, а также директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. По его словам, он передал материалы дела Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов».

Вскоре после этого на сайте главы республики появляется заявление Плотницкого, который заверил граждан в полном контроле над ситуацией в республике. По его словам, Корнет законно отстранен от занимаемой должности, а для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет никаких оснований.

Многие обратили внимание, что на главном информационном портале республики – Луганском информационном центре опубликовано только заявление Корнета, а упоминания о заявлении главы республики Игоря Плотницкого там вообще отсутствуют. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что основные средства массовой информации республики оказались под контролем МВД.

Дальше поползли совсем уж взрывные слухи: что Плотницкий якобы покинул свою резиденцию в неизвестном направлении и, скорее всего, вылетел в Москву. В Интернет-сообществах, посвященных Донбассу, появилось видео якобы от жителя Луганска, на котором якобы показано, как в Луганск входят подразделения ДНР. Многие свидетели выразили уверенность в том, что происходит силовое смещение главы ЛНР силами ополчения двух республик, и что обе республики будут объединены. «Это не аншлюс – это объединение Новороссии!» – вот общий лейтмотив.

В сетях распространялись сообщения от неких ополченцев, требующих ареста Плотницкого, ликвидации военного положения, восстановления в правах депутатов первого созыва, возвращения на военную службу первых командиров ополчения, а также наказания виновных в коррупции и суда над руководством ЛНР за «смерть Мозгового, Дремова, Ищенко и Беднова. Появились видеообращения неких ополченцев к главе ДНР Александру Захарченко с просьбой реализовать идею 2014 года о создании Новороссии.

Что же на самом деле происходит в Луганске и как могут развиваться события?

Для кого-то может показаться странным конфликт Плотницкого и Корнета, которые были вместе практически с первых дней украинской агрессии, вместе защищали республику, тем более, что Корнет до этого прекрасно справлялся со своей работой, никогда не высказывая никаких политических амбиций.

Однако хочу заметить, что еще более тесные отношения были у Плотницкого с Геннадием Цыпкаловым, Алексеем Карякиным и Виталием Кисилевым, что не помешало ему обвинить их в попытке государственного переворота в сентябре 2016 года.

Напомню, согласно официальной версии, некие заговорщики решили осуществить государственный переворот, в том числе с физической ликвидацией руководителей республики, а именно главы ЛНР, руководителей силовых структур, Совета министров ЛНР и Народного совета ЛНР. В ходе следствия был задержан один из начальников Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв, который дал признательные показания. Другой задержанный по этому делу советник главы ЛНР Геннадий Цыпкалов, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство. Помимо этого, в розыск был объявлен бывший председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин. По версии следствия, мотивом совершения государственного переворота явилась реакция на действия главы ЛНР и иных исполнительных органов республики по пресечению незаконного бизнеса и контрабанды.

По нынешней версии МВД, в конце лета 2015 года на занимавшего тогда должность председателя совета министров ЛНР Цыпкалова готовилось покушение, киллеры приготовили схрон с оружием, однако команда так и не поступила. Вскоре Цыпкалов был арестован, причем в качестве доказательств подготовки против него был использован именно тот схрон с оружием, который подготовили его киллеры. Согласно данным МВД, заказчиком несостоявшегося покушения был руководитель личной охраны главы ЛНР Евгений Селиверстов.

Сегодня Корнет утверждает, что глава ЛНР фактически был введен в заблуждение пробравшимися в его окружение украинскими агентами, которые помогли убрать с политической арены неугодных политиков. Прямого обвинения главе ЛНР пока не прозвучало.

К указанным Корнетом гражданам могли быть и другие претензии. По одной из версий, они могут быть причастны к такому громкому теракту, как убийство в феврале прошлого года начальника управления Народной милиции ЛНР (по сути – министра обороны) Олега Анащенко.

Тогда, напомню, преступление было раскрыто «по горячим следам» – за восемь часов. Задержанные террористы быстро вывели на свет некоего Вадима Бойко, который, как оказалось, приходится родным дядей Анастасии Шуркаевой.

Согласно широко гуляющей в республике версии, правоохранители, распутывая клубок связей подозреваемых, вышли на серьезных людей из окружения главы республики, в том числе – Ирину Тейцман, которая якобы работала на украинского олигарха и экс-главу Луганской области Владимира Пристюка. Он, кстати, давно негласно присутствует в политическом пространстве республики, как и другие бывшие регионалы, приложившие все усилия, чтобы вернуть контроль над своими бывшими вотчинами, пусть и издалека. Считается, что именно Пристюк дал команду «валить» Корнета.

Первым ударом по главе МВД стало его публичное унижение перед камерами 10 ноября, когда его выселили из якобы незаконно захваченного дома, что сделал лично глава республики якобы по просьбе хозяйки. Это было показано по всем каналам как наглядная иллюстрация восстановления социальной справедливости. И никого не смутило, что хозяйка почему-то заявила, что у нее «отжали» дом только сегодня, и что семейка хозяев связана с финансированием нацистского батальона «Айдар» (запрещен в РФ), и что дом – вовсе не единственное жилье «несчастной» пенсионерки, а целая усадьба с бассейном. Можно вспомнить и такой факт – в начале войны многие ведомства и военные занимали дома бежавших на Украину хозяев, и это была обычная практика, но почему-то никого не приезжал выселять глава республики под прицелами телекамер.

Скорее всего, этим жестом Плотницкий хотел продемонстрировать кураторам, что глава МВД – демоническая и крайне непопулярная в народе личность. Спустя ровно десять дней после этого он неожиданно объявляет, что Корнет уволен, и против него возбуждено уголовное дело. Не уточнив, правда, какое дело, кем возбуждено и за что.

Судя по всему, операция по снятию Корнета готовилась давно, и Плотницкий, что называется, прощупывал почву, пытаясь заручиться поддержкой Москвы. Зная, что поддержки внутри республики ему ждать неоткуда.

По сути, на стороне Корнета мини-армия из сотрудников МВД, которые вчера доказали, что могут взять город под контроль без единого выстрела. На стороне Плотницкого – только ручная прокуратура, которую, как оказалось, тоже можно очень быстро обезвредить, и личная охрана из пары десятков человек. Армию отзывать с фронта никто не будет, все стороны понимают, чем это чревато. Да, и армия за главу республики вряд ли вступится. Большинство военных Плотницкого откровенно не любят, если не сказать – ненавидят, и если и вмешаются, то только для того, чтобы его же и свергнуть.

В республике есть еще МГБ, но оно негласно курируется российской ФСБ, то есть представителями «силового блока» Кремля, для которых Корнет – свой, а Плотницкий – чужой. И да, стал бы Корнет устраивать такие действия, тянущие на полноценный госпереворот, не имея поддержки из Москвы?

Стоит отметить, что в Москве условно существуют две группировки с противоположными взглядами на будущее Донбасса: «силовики» и «администрация» (президента, разумеется). Последние выступают за полную имплементацию минских соглашений в том виде, в котором они есть. Первые – за независимую Новороссию, причем, как минимум, в границах бывших Донецкой и Луганской областей.

Собственно говоря, противостояние этих двух групп длится с самого начала – с весны 2014 года, и до сих пор ни одна из сторон не одержала окончательной победы. Именно этим можно объяснить определенную непоследовательность и метания российской политики в украинском вопросе, противоречащие друг другу заявления донбасских чиновников (находящихся под контролем разных кураторов) то о том, единой Новороссии быть, то о том, что сама идея Новороссии противоречит минским соглашениям.

Последнее такое спорное заявление было сделано Владиславом Дейнего, который, будучи не просто «говорящей головой» луганского политикума, а ни много, ни мало и.о. министра иностранных дел, «ляпнул» вещь совершенно кощунственную для всех, кто голосовал на референдуме 11 мая 2014-го, а потом с оружием в руках защищал этот выбор. Мол, ЛНР готова вернуться в состав Украины и даже согласиться на унизительное название ОРЛО.

Был ли это «вброс» с целью прощупать почву, но заявление вызвало широкий резонанс, в итоге Плотницкому пришлось лично опровергать слова своего министра. Вполне возможно, что это стало последней каплей.

К Плотницкому и так было много претензий. Повторю, его в республике откровенно не любят, в отличие от того же главы ДНР Захарченко. Не любят, в том числе за те методы, которыми в ЛНР осуществлялись политические разборки. Четверо популярнейших командиров ополчения были убиты при загадочных обстоятельствах. Причем, двое из них конфликтовали с Плотницким, Дремов и вовсе напрямую обвинял главу ЛНР в незаконной торговле углем с Украиной.

Полагаю, что торговля углем была для всех руководителей Луганщины естественным бизнесом (во всяком случае, до «блокады»), и именно за возможность зарабатывать на ней и велись «внутренние войны» в республике. Заметьте, в ДНР такого и близко не было, там власть была четко централизована, а все, кто начинал проявлять политические амбиции (например, Стрелков или Безлер), быстро и главное – в отличие от ЛНР, бескровно отсекались. При этом в ДНР не было никаких попыток госпереворота, тем более, организованных соратниками главы республики!

Безусловно, Луганская область всегда была беднее Донецкой, и состояние инфраструктуры там было хуже. Но тот факт, что в ЛНР после введения внешнего управления весной этого года толком не запустили ни одного предприятия (в отличие от соседней республики), о многом говорит. Как и состояние дорог, которое в ЛНР просто ужасающее по сравнению с ДНР. Как даже и тот факт, социальная политика Донецка намного социальней, чем у Луганска (сравните хотя бы цены на проезд в городском транспорте).

Кроме того, в ЛНР периодически возникают скандалы с пробравшимися во власть «украинскими агентами». По факту, Корнет не лукавит – украинские олигархи давно и прочно вернулись в луганскую политику, причем покрывали их деятельность на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить арест действовавшего в интересах Курченко и Ахметова министра топлива и энергетики Дмитрия Лямина, осуществленный главой МГБ Леонидом Пасечником, за что последнего попытался уволить Плотницкий (как позавчера Корнета), однако Пасечника тогда снова поддержали «силовики» в Москве.

Судя по всему, Плотницкий, понимая, что над ним сгущаются тучи, решил пойти ва-банк и нанести первый удар по Корнету, которого считал для себя главной опасностью как ставленника «силовиков». Видимо, он рассчитывал на безоговорочную поддержку Москвы. И, судя по всему, просчитался.

Реакция Москвы пока была сдержанной: это все внутреннее дело республик. Перед этим, правда, некий «источник, близкий к Суркову» рассказал журналистам, что Кремль, якобы поддержал Корнета, но решил дать Плотницкому второй шанс «выстроить систему заново – но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств». Заявление, впрочем, было тут же предсказуемо опровергнуто, мол, за помощью к Москве никто не обращался, пусть разбираются сами.

Это означает то, что Москва действительно не готова менять Плотницкого (он один из гарантов минских соглашений, да и проводить выборы нового главы сейчас было бы накладно), но поставит его в достаточно жесткие рамки. Это не означает, что «силовая линия» победила, и что ДНР и ЛНР завтра будут объединены, хотя такой «вброс» может послужить хорошей угрозой Киеву и «западным партнерам». Это значит то, что на фоне затягивания украинского кризиса и отсутствия у США и Европы (у одних президент находится в конфликте с парламентом, в том числе по этому вопросу, второй сейчас просто не до того) единых центров принятия решений, Москва будет ужесточать требования к Киеву. Первым звонком в переносном и прямом смыслах стал разговор Путина с главами народных республик, который как бы давал понять: хочешь, Петя, или не хочешь, но придется тебе разговаривать с этими парнями. Второй – намек на создание Новороссии, что как бы ставит под сомнение перспективу выполнения «Минска» в том виде, в котором он составлен.

Третьим звонком может стать реальное объединение или даже признание со стороны России. Например, если Киев совсем потеряет голову и снова попытается перейти в наступление. Или если американский Конгресс таки продавит Трампа, и США поставят Украине летальное оружие.

Во всяком случае, можно надеяться, что украинская агентура в ЛНР будет зачищена. В первую очередь – в силовых структурах. А нынешнему пока еще главе республики, если он хочет сохранить должность и банально выжить, придется принять новые условия. До новых выборов или иной формы неожиданной развязки, спровоцированной неадекватным Киевом и его заокеанскими кукловодами.

Москва, политолог Дмитрий Родионов

Авторская колонка. Другие новости 17.11.17

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