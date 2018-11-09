Крым закроют для украинских чиновников

В Верховной раде хотят запретить украинским чиновникам посещать Крым. При этом ограничения коснутся только тех, кто, побывав на полуострове, положительно отзывается о ситуации на «оккупированной территории».

Законопроект о запрете поездок в Крым для украинских чиновников обсуждается кулуарно, пишут «Известия» со ссылкой на источники в «Оппозиционном блоке». Инициатива не была выдвинута официально и находится в стадии обсуждения запуска работы над законопроектом.

«Неприемлемо, когда лицо, представляющее Украину, ездит в Крым, который оккупирован государством-агрессором. А еще делают после этого заявления, которые представляют в позитивном свете Россию», – заявил собеседник издания в украинском парламенте.

По словам другого источника, меры противодействия «отдельным непатриотично настроенным политикам пока продумываются».

Как пояснил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, регулярно посещающий полуостров, мера будет направлена против людей, которые лояльно относятся к Крыму. «Сейчас Крым посещает довольно большое число украинцев. Речь идет не только о простых людях, но и о госслужащих. Это будет сделано для того, чтобы правящие круги могли реализовать свои националистические проекты», – отметил парламентарий.

7 ноября Киев принял закон, который предусматривает уголовную ответственность для россиян, «незаконно нарушающих украинскую границу». В частности, наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет ждет тех, кто приедет в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса с территории России. В то же время въезд на полуостров через контрольно-пропускной пункт в Херсонской области оставался свободным.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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