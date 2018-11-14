Оператора связи «Крымтелеком» продадут за 1,3 млрд рублей до конца года

Власти Крыма планируют продать акции «Крымтелекома» до конца 2018 года. Об этом сообщили в комитете крымского парламента по имущественным и земельным отношениям.

Компания была преобразована из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, отчуждение акций уже согласовано, отметила глава комитета Евгения Добрыня. 13 млн 32 тысячи 530 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая на 100% принадлежат республике Крым, передает «Интерфакс».

«До конца этого года планируем пополнить бюджет. Надеюсь, покупатели проявят интерес. Как по мне, актив интересный», – добавила Добрыня.

После того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, украинские операторы связи прекратили работу на полуострове. Российские компании «большой четверки» не зашли в Крым из опасений попасть под санкции. В настоящее время в регионе работает четыре оператора связи: «Крымтелеком», «К-Телеком» (бренд WinMobile), «КТК Телеком» («Волна мобайл») и «Севтелекомсвязь». «Крымтелеком» использует оборудование украинского «Киевстара» (принадлежит Vimpelcom Ltd.), имущество которого в Крыму было национализировано.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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