Резолюция по правам человека в Крыму была принята Генассамблей ООН третий раз подряд

Третий комитет Генассамблеи ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, инициированную Украиной. Поддержали документ большинство европейских стран и США.

За принятие обновленной версии резолюции проголосовали 67 членов организации, 26 – высказались против, 82 – воздержались, сообщил в своем твиттере представитель Украины при ООН Владимира Ельченко.

Авторы документа заявили, что в Крыму наблюдается «усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований» в отношении представителей различных религий.

В свою очередь зампостпреда России в ООН Геннадий Кузьмин сообщил на заседании, что авторы резолюции «упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируют такими «страшными» терминами как «аннексия», «оккупация», ссылаются на резолюцию Генассамблеи 1974 года об определении агрессии».

«Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Российской Федерацией. По продолжительности – как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится», – цитирует Кузьмина РИА «Новости».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Москва настаивает на том, что воссоединение с Россией произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. В то же время Киев считает Крым своей территорией, но временно оккупированной соседним государством.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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