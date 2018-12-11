Шквальный южный ветер занесёт Крым мокрым снегом

В Крыму пасмурная и дождливая погода сменилась мокрым снегом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», благодаря обширному южному циклону, такая погода продержится до конца рабочей недели.

«В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт обусловит в Крыму дожди, переходящие в мокрый снег, снег, ночью местами очень сильные осадки. Ветер северо-западного направления усилится до опасных значений 20-25 м/с, в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица.

Температура воздуха ночью составит от –3 до +2 градусов, днем – 0-5 градусов тепла. В четверг и пятницу интенсивность осадков и скорость ветра ослабеют. Температура воздуха существенно не изменится», – сообщают синоптики

«Ночью 12 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм), усиление ветра до 20-25 м/с, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. 12 декабря в Крыму ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, в горах – до 35 м/с», – цитирует службу гидрометцентра РИА Новости.

Симферополь, Иван Капустин

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