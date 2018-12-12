В Крыму мобилизованы свыше полутысячи ремонтников для восстановления повреждённых снегопадом электросетей

ГУП «Крымэнерго» направило 545 специалистов в составе порядка 150 бригад на ремонт повреждённых разбушевавшейся непогодой электросетей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В ликвидации последствий непогоды задействовано 545 специалистов в составе 147 основных и дополнительных бригад и 159 единиц специальной техники. Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электроэнергии в дома крымчан», – сообщают в «Крымэнерго».

Причиной повреждений названы сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер.

«В ночь с 11 на 12 декабря порывистый ветер до 20-25 м/с и сильный дождь, переходящий в мокрый снег, обледенение стали причиной повреждений линий электропередачи во всех районах Республики Крым. Больше всего пострадали электрические сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов.

По состоянию на 08:00 зафиксированы технологические нарушения на одной ВЛ 110 кВ, 12 ВЛ 35 кВ, 65 ВЛ 6-10 кВ. От непогоды пострадали 138 населенных пунктов, из них 54 – частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек.

ГУП РК «Крымэнерго» ведет восстановительные работы в круглосуточном режиме, технологические нарушения оперативно устраняются. Наиболее частые причины повреждений – падение опор и обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за налипания мокрого снега, обледенения и порывов ветра, падение деревьев и их ветвей на линии электропередачи, нарушения изоляции», – говорится в сообщении.

«На период 11-12 декабря ГУ МЧС России по Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о сложных погодных условиях. В ГУП РК «Крымэнерго» введен режим повышенной готовности», – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», в Крыму десятки тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды, обрушившейся накануне на полуостров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.12.18

Порошенко объявил войну Украине от имени Путина. / Штормовой ветер и мокрый снег оставили десятки тысяч жителей Крыма без света. / В больницах продолжают лечение 15 раненых при атаке на керченский колледж. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»