В Крыму полностью восстановили электроснабжение после снегопада

В Крыму полностью восстановлено электроснабжение после прохождения циклона, принесшего на полуостров штормовой ветер, дождь и мокрый снег. По информации Минэнерго России, энергетики завершили аварийно-восстановительные работы к 07:00 13 декабря.

«Без электроснабжения оставались бытовые потребители пятнадцати районов республики (около 37 900 человек)», – говорится в сообщении министерства. Восстановительные работы завершены в четверг в 06:48 мск, отметили в Минэнерго. Ранее сообщалось, что сильный ветер и снегопад привели к многочисленным повреждениям линий электропередач.

В ликвидации последствий непогоды были задействованы 149 бригад электриков в составе 557 человек и 171 единицы специальной техники.

Ранее Главное управление МЧС по Крыму объявило на 11-12 декабря штормовое предупреждение о сложных погодных условиях: метеорологи прогнозировали усиление ветра до 20-25 м/с, дожди, мокрый снег, местами очень сильные осадки. В результате удара стихии десятки тысяч человек остались без электроснабжения.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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