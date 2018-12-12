Штормовой ветер и мокрый снег оставили десятки тысяч жителей Крыма без света

В Крыму десятки тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды, обрушившейся накануне на полуостров.

По данным Минэнерго России, сильный ветер порывами до 20-25 м/с и мокрый снег, накрывший Крым в ночь на среду, 12 декабря, привели к «отключениям в электрических сетях 35-330 кВ и массовым аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ «Крымэнерго».

В результате без электроснабжения остались около 34,8 тыс. человек, говорится в сообщении министерства. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Потребители запитываются по резервным схемам. Ведется подключение резервных источников электроснабжения, отметили в Минэнерго.

В то же время, по данным МЧС Крыма, по состоянию на 09:00, без света остались 138 населенных пунктов, в которых проживают 37 тыс. 930 человек.

«Крымэнерго» уточняет, что больше всего от непогоды пострадали электрические сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов – именно там зарегистрировано наибольшее число отключений от электроэнергии. «Суммарно без электроснабжения (по состоянию на 08:00 – прим. ред.) оставались более 94 тысяч человек», – отмечается в сообщении энергокомпании. Над устранением последствий непогоды работают 147 бригад «Крымэнерго» в составе 545 человек и 159 единиц специальной техники. Восстановительные работы осложнены ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за отложения мокрого снега и гололедицы, указывают энергетики.

Сильный снег обрушился минувшей ночью на Симферополь, фото: РИА «Новый День»

Ранее крымский главк МЧС объявил на 11-12 декабря штормовое предупреждение о сложных погодных условиях: метеорологи прогнозировали усиление ветра до 20-25 м/с, дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки. В связи с резким ухудшением погоды на полуострове были подготовлены 132 пункта обогрева в муниципальных образованиях, отчитались в управлении МЧС по Крыму.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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