Крым значительно нарастил объем производства товарных устриц

Объем выращенных в Крыму товарных устриц в 2018 году составил 174 тонны, что на 54 тонны больше, чем годом ранее. По словам начальника департамента по рыбному хозяйству республиканского министерства сельского хозяйства Андрея Дедюхина, в ближайшие годы рост производства этого морского деликатеса сохранится.

«В направлении выращивания двустворчатых моллюсков с 2017 года по настоящее время наблюдается положительная динамика темпов роста производства товарной продукции, годовая величина которых составляет около 30%. Если катаклизмов не будет, то устричное направление будет ежегодно показывать прирост, и объемы будут увеличиваться», – цитирует ТАСС слова главы департамента. По словам Дедюхина, аквафермеры в 2018 году также вырастили 531 тонну молоди устрицы, в том числе устричного спата. Это устрицы весом менее 40 граммов.

Производство мидий в республике за прошлый год тоже выросло и составило 432 тонны. Сейчас в регионе работают десять мидийно-устричных хозяйств, которые поставляют свою продукцию на крымский рынок, в соседние регионы Юга России, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Как отмечал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, по мнению многих специалистов, качество крымских устриц лучше, чем французских.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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