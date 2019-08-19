Предприятия марикультуры Крыма бьют тревогу из-за популяции диких мидий

В первом полугодии 2019 года в Крыму было выловлено 16,4 т диких мидий, сообщили в минсельхозе полуострова. Вылов вырос больше чем в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда рыбаки добыли лишь 591 кг мидий. Вылов диких мидий в Черном море крайне мал по сравнению с их искусственным производством на марикультурных фермах. Так, в первом полугодии 2019 года крымские аквафермы увеличили производство почти вдвое: до 446 т по сравнению с 227 т за аналогичный период 2018 года.

Владельцы акваферм обеспокоенные растущим выловом диких мидий, рассказал РБК начальник департамента по рыболовству минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин. В отличие от устриц, молодь мидии не импортируется из-за рубежа, а воспроизводится в Черном море. Ранее ученые посчитали состояние запасов достаточным, чтобы разрешить промышленный лов, но сейчас, по словам Дедюхина, поступают тревожные сигналы: осенью и весной, когда у мидий начинается период размножения, на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий.

Популяции естественных поселений мидий, так называемые мидийные банки – источник посадочного материала для развивающейся черноморской аквакультуры, подтверждают в Росрыболовстве. По данным ведомства, в 2019 году промысловый запас диких мидий в Черном море находится на уровне 4,1 тыс. т, а добыть разрешено 410 т.

За год, с весны 2018 года по весну 2019-го, фермеры столкнулись с резким сокращением численности личинок мидий, рассказал председатель правления общественной организации «Черноморское объединение предприятий марикультуры» Сергей Татко. В некоторых районах личинки вовсе не садились на плантации – такая проблема возникла у хозяйств в районе южного побережья Крыма и Севастополя. К примеру, за год на ферме «Центр морских пищевых ресурсов», рассчитанной на 250 т посадочного материала, не выросло ни одной товарной мидии, указывает Татко, добавляя, что некоторые фермеры, не получив урожай, переключаются с разведения мидий на устрицы.

Как писал «Новый День», объем выращенных в Крыму товарных устриц в 2018 году составил 174 тонны, что на 54 тонны больше, чем годом ранее. По словам начальника департамента по рыбному хозяйству республиканского министерства сельского хозяйства Андрея Дедюхина, в ближайшие годы рост производства этого морского деликатеса сохранится.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 19.08.19

Шумновато: крымчане оценили тишину в своих городах. / США опубликовали секретный доклад об аварии на Чернобыльской АЭС. / Уникальные колодцы и загадочные склепы: в Крыму начали подводить итоги археологических сезонов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»