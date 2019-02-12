В Севастополе подростка обвинили в жестокой расправе над матерью и бабушкой

В Севастополе в рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве обвинение в совершении этого преступления предъявлено 17-летнему молодому человеку (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи установили, что поздним вечером 31 января юноша повздорил с родственниками, схватил нож и топор и нанес ими множественные смертельные ранения собственным матери и бабушке. После этого подросток скрылся. Однако благодаря грамотным действиям следователей был задержан в кратчайшие сроки.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление картины преступления, причин и обстоятельств, способствовавших его совершению.

Молодому человеку предъявлено обвинение по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ. Он допрошен с участием психолога следственного управления, допрашиваются родственники и окружение подростка. С обвиняемым уже проведена проверка показаний на месте совершения преступления, в ходе которой он показал и рассказал о совершенном. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

По ходатайству следствия молодой человек заключен под стражу.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 12.02.19

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