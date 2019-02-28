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Четверг, 28 февраля 2019, 11:34 мск

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Западные страны и Украина фактически считают Крым российским

США и Евросоюз фактически признают крымчан россиянами. Иначе сложно объяснить, почему в отношении жителей полуострова вводятся санкции. При этом Киев, считая Крым оккупированным, лишает своих же граждан воды и электричества. Такое мнение озвучили в посольстве России в США в ответ на заявление главы Госдепа Майкла Помпео о том, что Вашингтон намерен сохранять антироссийские санкции.

«Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности», – говорится в сообщении российских дипломатов на официальной странице посольства в соцсети «ВКонтакте».

По мнению дипмиссии, Вашингтон пытается таким образом скрыть свою «решающую роль в свержении законно избранного президента Украины», которое стало причиной кровавых преступлений и внутреннего конфликта на юго-востоке страны.

Жители Крыма в 2014 году отказались от участия в строительстве антироссийского государства. При этом возвращение в состав России, по словам представителей посольства, было «единственным способом избежать насильственной бандеризации».

«Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами. Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся», – подчеркнули российские дипломаты.

К тому же целый ряд коллективных санкций против крымчан ввели США и Евросоюз, таки образом репрессировав жителей полуострова за их выбор. «Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может», – заключили в посольстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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