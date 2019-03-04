Задержанного в Крыму украинского священника «новой церкви» освободили

Архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент, задержанный ранее в Крыму, вышел на свободу. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба», – написала Денисова в Facebook.

Климент собирался посетить судебное разбирательство по делу украинца Павла Гриба, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону по подозрению в подготовке террористического акта. По версии следствия, в 2017 году Гриб общался через интернет со школьницей из Сочи и попросил девочку заложить и взорвать бомбу на выпускном вечере.

Архиепископ «новой церкви» Украины Климент был задержан в Симферополе 3 марта, заявили в Киеве. В ПЦУ уточнили, что священника якобы заподозрили в краже вещей из церкви, по словам полицейских, он также нецензурно выражался. В крымском УМВД эту информацию не комментируют, пишет РИА «Новости».

Как ранее сообщал «Новый День», в декабре в Киеве состоялся «объединительный собор», в котором приняли участие преимущественно представители неканонических религиозных структур. По итогам мероприятия участники избрали главу «новой автокефальной церкви». 6 января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» сочли пустышкой, а день подписания этого томоса – трагическим в истории вселенского православия.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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