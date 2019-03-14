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Четверг, 14 марта 2019, 10:46 мск

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Украинский вице-адмирал рассказал о бесполезности «москитного флота»

Фото: antikor.com.ua

Так называемый «москитный флот» Украины на фоне мощи ВМФ России имеет практически «нулевую эффективность», заявил бывший главнокомандующий украинских ВМС, вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, «москитный флот» включает в себя речные артиллерийские катера, которые Украина демонстрирует на протяжении последних нескольких лет. Гайдук считает, что такой флот бесполезен с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха, цитирует его телеканал «UA: Крым». С учетом вышесказанного, Гайдук призвал власти Украины «быть реалистами».

Ранее на Украине неоднократно звучали заявления о планах создать «москитный флот», который мог бы стать ударным потенциальном для ВМС страны. Однако в последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы. Так, например, старые корабли выходят из строя, а для закупки новых у Киева не достаточно средств.

Киев, Иван Гридин

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