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Понедельник, 18 марта 2019, 11:06 мск

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На Крымском мосту установят сканеры для железнодорожных вагонов

Крымский мост оборудуют сканерами для просвечивания железнодорожных вагонов. Устройства, произведенные в России, способны определить тип перевозимого груза и его массу.

По словам директора по производству компании «Скантроник Системс» Сергея Симочко, первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов был установлен в прошлом году на границе с Китаем. «Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», – сказал Симочко РИА «Новости».

Сканер позволяет осуществлять контроль досматриваемых объектов на скоростях до 70 км/ч. Устройство распознает тип груза по эффективному атомному номеру, а также оценивает массу с точностью до 10%.

Как пояснил главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, генеральный директор Лаборатории электронных ускорителей МГУ Василий Шведунов, развитию отечественного производства подобных сканеров способствовали санкции. Ранее российские компании в основном занимались установкой устройств, произведенных за рубежом.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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