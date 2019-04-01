Подрядчик рассказал о степени готовности трассы «Таврида»

Готовность федеральной трассы «Таврида» от Крымского моста до Севастополя на сегодняшний день составляет 54%. В мае планируется открыть движение на развязке в районе села Трудовое под Симферополем. «Будут открыты первый и второй съезды, что позволит автомобилистам комфортно перемещаться между Симферополем и Белогорском, а также шестой съезд для доступа в села Урожайное и Трудовое», рассказал представитель строительной компании «ВАД».

Трасса «Таврида» будет иметь четыре полосы, ее протяженность составит 250 км. Половину маршрута составляют старые дороги, потому на них было реконструировано покрытие, половина трассы проложена заново. Максимальная разрешенная скорость по «Тавриде» составит 120 км/ч. Для того чтобы преодолеть путь от Керчи до Севастополя потребуется два часа. По плану трасса должна быть достроена в 2020 году, пишет «Российская газета».

Напомним, что прошлым летом строительство трассы приостанавливали, потому что на ее пути обнаружили карстовую пещеру длиной минимум 1015 метров, в которой находились останки древних хищников и мамонтов.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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