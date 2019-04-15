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Понедельник, 15 апреля 2019, 10:17 мск

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На Крымском мосту со стороны Керчи начали укладку рельсов

Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Информационный центр проекта «Крымский мост» рапортовал о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи. На мосту уже уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 км рельсов. Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом прошлого года.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Открыть движение автомобилей по путепроводу изначально планировали в декабре 2018 года, но работы завершили с опережением.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Керчь, Иван Гридин

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