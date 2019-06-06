В Крыму снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»

Съемки продолжения картины «Гардемарины, вперед!» стартовали в Крыму. Сюжет фильма держится в секрете, но уже сейчас известно, что в ленте задействованы известные российские артисты.

О продолжении исторической франшизы говорили давно. Предполагалось, что четвертая часть выйдет в прокат в 2019 году. Однако из-за финансовых трудностей съемки откладывались. Теперь же сразу несколько источников подтверждают, что работа над картиной идет полным ходом. Так, Кристина Орбакайте, которая исполняет роль в фильме с рабочим названием «Гардемарины 4», опубликовала в своем Instagram фото, где она предстала в образе императрицы.

Главные герои ленты – дети гардемаринов. События картины разворачиваются на фоне русско-турецкой войны, которая началась всего через четыре года после присоединения Крыма к России. Гардемарины помогут Александру Суворову, а также по воле Екатерины II окажутся в Италии.

В мае съемки проходили около музея-заповедника «Херсонес-Таврический» в Севастополе, а затем у грота Атлеш на мысе Тарханкут. В фильме задействованы популярные российские артисты – Александр Домогаров, Дмитрии Харатьян, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Татьяна Лютаева, Анна Семенович и другие.

Исторический фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на телеэкраны в 1987 году и имел ошеломительный успех у зрителей. В 1991 году сняли продолжение – «Виват, гардемарины!», а уже в 1992 году выходит третий кинофильм «Гардемарины – ІІІ».

Ожидается, что четвертая лента выйдет в прокат в 2021 году.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 06.06.19

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