Американский эксперт: Модернизированный «Утес» в Крыму – убийца флота США

Сообщение о переоснащении берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму новыми дальнобойными, более маневренными ракетами встревожила иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион – «настоящим убийцей американского флота».

По его словам, созданный во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел глубокую модернизацию после возвращения Крыма в состав России, став серьезным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря

«Объект-100» был возведен в 1957 году в районе мыса Айя. После распада Советского Союза он оказался в распоряжении Украине и пришел в полный упадок. В 2014 году комплекс был восстановлен и произвел боевые пуски противокорабельных ракет. «Успешные пуски после ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Крейсеры, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера – одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя», – заявил генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

Как пишет «РГ», ракеты комплекса «Утес» способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме стационарного «Утеса» безопасность Крыма от вторжения с моря обеспечивают мобильные ракетные дивизионы «Бал» и «Бастион». По словам Майкла Пека, «для страны с огромной береговой линией, которая охватывает два континента и два океана, береговая оборона является более дешевым решением, чем строительство огромного флота».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.19

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