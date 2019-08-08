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Четверг, 8 августа 2019, 08:51 мск

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В Крыму сорвалось строительство крупного винзадвода

Власти Крыма расторгли инвестсоглашение на полмиллиарда рублей с компанией «Таврика Крым» по строительству нового винзавода. За три года фирма даже не оформила в аренду земельный участок, предоставленный под открытие предприятия.

Инициатором разрыва отношений выступил инвестор, сообщается в протоколе заседания совета по улучшению инвестиционного климата Крыма от 18 июля. Инвестсоглашение на сумму 543,2 млн рублей было заключено в марте 2016 года, передает РБК. Предполагалось, что «Таврика Крым» постоит завод по розливу и консервации, переработке и розливу тихих вин и коньяков. Крымские власти предоставили под будущее предприятие участок в аренду площадью 7 га сроком на 49 лет.

«Проект предполагал создание 146 рабочих мест, но в течение трех лет инвестор не предпринимал никаких действий. Предоставленный участок даже не был оформлен в аренду», – сообщили в Минэкономразвития Крыма. Компания предоставила заявление о расторжении инвестсоглашения, которое было удовлетворено.

«Таврика Крым» была намерена участвовать в проекте совместно с «Инвест Алко», которая планировала создать предприятие по выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции. У обеих компаний – две общие группы акционеров. Речь идет о структурах дистрибьюторской группы «Агора», поставщика вин ФГУП «ПАО «Массандра», а также структурах, аффилированных с Натальей Свитовой, которая до 2014 года была акционером банка «Россия».

Общие инвестиции в винодельческую отрасль должны были составить 1,32 млрд рублей, что, по словам игроков этого рынка, делало проект крупнейшим на тот момент. По площади земель для посадки винограда – 1,79 тысячи га – «Инвест Алко» может войти в число лидеров в регионе. Для сравнения у Инкерманского завода марочных вин – 2,7 тысячи га, «Массандре» принадлежит 4 тысячи га, «Алеф-Виналь-Крым» (бренд Villa Krim) – 1,9 тысячи га.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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