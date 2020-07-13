Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей

Крым оказался в топ-10 регионов по росту просроченных платежей по ипотеке. Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков бюро кредитных историй «Эквифакс», в этом списке также оказались республики Северо-Кавказского округа – Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставропольский край; регионы Южного федерального округа – Адыгея, Краснодарский край. Кроме того, в десятку регионов по темпам роста просроченных ипотечных платежей вошли Москва, Рязанская область и Санкт-Петербург.

По оценкам специалистов, платежная дисциплина ухудшилась из-за карантинных мер. Они также отмечают, что в ближайшее время ситуация только ухудшится. Аналитики Центрального Банка, напротив, отметили тенденции к восстановлению на на докризисный уровень.

Эксперт РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко в свою очередь допустил, что население названных регионов не получает достаточных доходов для обеспечения своих обязательств. Еще одна причина – недоступность рефинансирования высокорисковых заемщиков, считает.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.07.20

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