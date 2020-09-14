Экс-глава Симферополя возвращается во власть

Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко вернулась во власть: стала депутатом Госсовета РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатский мандат освободился в ноябре 2019 года, когда его обладатель Дионис Алексанов стал главой администрации Симферопольского района. Маленко прошлой осенью претендовала на пост главы Симферополя, но глава РК Сергей Аксенов настоятельно попросил ее от этой идеи отказаться, пообещав «оставить в команде».

Весной появилась информация, что Маленко рассматривают на пост главы Общественной палаты Крыма.

И вот теперь Маленко оказалась в Госсоевете РК: за нее проголосовали 72,22% пришебших на выборы избирателей (явка составила 21,29%).

Симферополь, Лиана Макоба

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