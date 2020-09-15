Жители Крыма возмущены отношением чиновников к дефициту воды

Жители Крыма возмущены отношением чиновников и коммунальщиков к дефициту воды.

Как уже сообщал «Новый День», с 7 сентября на жесткий график переведен Симферополь: воду в крымской столице включают на несколько часов утром и вечером. Некоторые села Симферопольского и Бахчисарайского районов получают воду и вовсе раз в 2 – 3 дня.

Перспектив для улучшения ситуации не видно: Симферопольское водохранилище достигло минимального уровня, после которого воду брать уже нельзя. Между тем, в соцсетях появилось видео, как в городе наполняют цистерны для подвоза воды в периоды отключения: вода несколько минут льет через край на землю, и это в условиях жесткой экономии.

Не беспокоятся по поводу утечек и в других городах. Например, в конце августа глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что графики подачи воды вводятся в Щебетовке и Краснокаменке. Причина – в курортных поселках существенно увеличилось водопотребление.

Однако в самой Феодосии вода бежит по улицам, и это никого не волнует.

«Если вас интересует проблема с водой, приезжайте в Феодосию – у нас её столько, что некуда девать, – написал читатель РИА «Новый День». – На Керченской трассе (к ней прилегает улица Чкалова) проходит водовод (судакский), который обеспечивает водой и Феодосию. Каждую неделю на трубе происходят порывы, и выливаются сотни кубометров воды, ну, а сотрудники «Водоканала» приезжают – забьют чоп, вот и весь ремонт. А через 3-4 дня опять порыв, и так из года в год. Жители улицы Чкалова только успевают звонить в аварийку, а она, как всегда, приезжает дня через 2 – 3, поэтому нам приходится ходить на дачные участки, надевая сапоги».

Отметим, что в Судаке всегда были проблемы с водой: в курортный сезон ее подают по графику, но всем все равно не хватает. А в этом году в ряде поселков (Морское, Веселое и др.) питьевой воды не видели неделями. Вряд ли жители этих поселков в курсе, что их водой «моют» улицы Феодосии.

Беспокоит водная проблема и жителей горного Крыма: «Уважаемый Сергей Валерьевич, а что на счет планов Развожаева по переброске вод реки Коккозки в Чернореченское водохранилище? Почему Вы молчите по этому поводу? Реализация данного проекта может привести к гибели Бельбекской долины. Эти планы тоже ведь можно расценивать, как экоцид и попытку создать в регионе гуманитарную катастрофу», – забрасывают крымчане главу Крыма обращениями в соцсетях и цитируют ученых: «Высохнет долина реки Коккозки, через два-три года полностью высохнет река Бельбек и вся долина. Вот это будет трагедия».

Кстати, несколько лет назад, когда проект переброски воды из Коккозки продвигал экс-губернатор Севастополя Овсянников, глава Крыма не просто критиковал эту идею, а активно противодействовал ее воплощению, а теперь словно воды в рот набрал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.20

Президент Австрии расстроил Зеленского комментарием о «Северном потоке – 2». / С Россией не может быть никаких «отношений» – Зеленский. / В Крыму пришлось возродить оперштаб по борьбе с коронавирусом – «ситуация напряженная и сложная». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»