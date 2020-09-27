«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство республики полностью дезориентировано

События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.

Как уже сообщал «Новый День», главными темами завершающегося месяца стали скандал в доме ребенка «Елочка», дефицит воды, перешедший в активное наступление коронавирус. И ни по одной из них власти Крыма не продемонстрировали внятной позиции, а все действия чиновников говорят о том, что либо они не понимают, что происходит, либо понимают, но не знают, что делать. И крымчане это заметили.

«Наша крымская власть сдулась, – заявила известная крымская общественница Екатерина Горелкина. – Недоверие граждан по всем направлениям все возрастает.

По многим вопросам нет даже адекватной публичной реакции, многие вопросы пущены на самотек.

По «Елочке» проблему не признали, хотя чего уж проще усмирить свою гордыню и сказать: проблемы есть, какие проблемы и как будем решать. Ничего не случилось. Приняли позицию игнора.

Некоторые министры вообще не владеют информацией: министр ЖКХ РК заявляет – опреснять воду не будем, дорого. Через два дня Аксенов говорит: будем. Полная дезориентация.

Общее ощущение от происходящего – все дезориентированы.

И еще вопрос: если Романовская реально больна ковидом (хотя есть мнение, что ее уводят от скандала с " Елочкой» ), почему ее не лечат в Крыму? Она курировала сферу Минздрава, чего ж она на себе не испытывает все прелести нашей медицины? Что она сделала для крымчан? Не понравилось в 7-ой городской больнице города Симферополя? Это она еще не лежала в Саках, Керчи или Ялте...»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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