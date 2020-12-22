«Я дам вам всё!» Конкурс на должность главы Ялты завершился победой Аксенова, но поставил под сомнения его компетентность

Главой администрации Ялты ожидаемо стала Янина Павленко. Несмотря на то, что никаких сюрпризов от конкурса на должность градоначальника никто не ждал, процесс получился показательным.

Как уже сообщал «Новый День», претендентов было четверо: Янина Павленко, Михаил Воронов, Надежда Обухова и Сергей Бойцов. О последнем мало кто что знал и вряд ли что узнает: он отозвал свою кандидатуру еще до начала конкурса. Обухова предпочла устроить шоу и, прежде чем сняться с конкурса, заявили о незаконности происходящего. После чего гордо удалилась. Так что выбирать конкурсной комиссии сегодня было особо не из кого.

Наполеоновские планы

Если рассуждать логически, то победить в конкурсе должен был Воронов: он работает в администрации не первый год, возглавляет юридический департамент, досконально знает все городские проблемы и правовые нюансы.

Павленко же хотя и имеет 4 высших образования и опыт руководства тремя винодельческими компаниями, на муниципальной службе всего месяц. Этого времени недостаточно даже для того, чтобы со всеми подчиненными познакомиться, не то что вникнуть во все проблемы и мелочи.

Павленко не стала исключением: она даже не успела подготовить к конкурсу внятную программу, поэтому сыпала общими словами и терминами, которые, возможно, не совсем понимала. Так, она назвала своей главной стратегической целью «сохранение, восстановление и приумножение природного и культурного потенциала, основанного на комплексном развитии Большой Ялты в рамках единой экосистемы». Вообще-то развитие должно основываться на потенциале, а не наоборот, но, может быть, у Павленко есть какие-то тайные знания и таланты.

«Остановить превращение Ялты в каменные джунгли – моя задача! – продолжила она озвучивать свою программу. – Восстановить то архитектурное наследие, то архитектурное богатство, которое у нас есть. Привести город к единому архитектурному стилю. Ялта – не безразмерный город, где можно постоянно впихивать многоэтажки, которые растут как грибы».

Будет очень интересно посмотреть, каким образом новоиспеченная градоначальница приведет город к единому архитектурному стилю: Ялта начала активно застраиваться и развиваться во второй половине XIX века, и в ее сегодняшнем облике представлены многие архитектурные направления, возникшие за прошедшие полтора столетия. Чтобы привести все это к единообразию, нужно разве что снести весь город и отстроить его заново – в едином стиле.

Не совсем ясна позиция Павленко и по новому строительству: вроде бы она против новых многоэтажек – сама так сказала, но как тогда в условиях ограниченной территории решать вопрос по обеспечению ялтинцев жильем (очередь в городе превышает 10 тысяч человек, и некоторые ждут квартиру более 30 лет).

Останавливаться на таких мелочах в своей программой речи градоначальница не стала, она рисовала картину будущего Ялты все более широкими мазками: «Спроектировать и создать единую набережную Большой Ялты – морской променад вдоль всего южного побережья…» «Ялта из космоса должна светиться звездочкой, она должна сиять во всей Вселенной!» «Для меня главное – сделать Ялту городом счастья. Не на словах, декларативно, а на деле...»

На фоне такого размаха Воронов со своим «Чтобы жители города, просыпаясь по утрам, улыбались» выглядел, действительно, невыразительно. Возможно, конечно, он, как человек, опытный не хотел давать невыполнимых обещаний, а, может, опасался испортить более конкретной программой шоу Павленко. Впрочем, его «скромность» не помешала комиссии поставить ему довольно высокую оценку – 62 балла (совсем «завалить» профессионала на фоне неопытной соперницы было бы уже слишком), Павленко получила 79 баллов. Обе кандидатуры были рекомендованы к рассмотрению Горсоветом.

Особая математика

Представляя депутатам кандидатов, председатель конкурсной комиссии Анна Анюхина так увлекалась живописанием достоинств Павленко, что ни слова не сказала о Воронове, лишь высказав надежду, что Горсовет выберет, действительно, достойного кандидата.

Результаты голосования оказались любопытными: за Воронова проголосовали 2 из 28 присутствующих депутатов, а за Павленко – 27. И это никого не смутило.

Cui prodest?

Итак, конкурс на должность главы администрации второго по значимости города Крыма выигрывает новичок без опыта муниципальной работы и конкретной программы (Анюхина, правда, уверена в обратном: в озвученных Павленко прожектах она увидела четкий план действий). Опытный профессионал выглядит в глазах конкурсной комиссии менее достойным. Весьма показательный итог.

Из решения конкурсной комиссии следует, что администрацию Ялты составляют люди недостаточно компетентные, раз пришедшая всего месяц назад на муниципальную службу дама с легкостью обходит давно работающего юриста и управленца. И тут возникает вопрос к компетенции главы Крыма Сергея Аксенова – получается, что он совсем не контролирует кадровую политику на местах (и, кстати, его постоянные жалобы на невыполненные поручения это подтверждают).

Или, может быть, члены комиссии были недостаточно компетентны, чтобы разобраться в знаниях, умениях и навыках претендентов? И снова вопрос к Аксенову: ведь это он направлял своих представителей в комиссию и именно его кадр – Анна Анюхина комиссию возглавляла.

Однако если вспомнить о самом ценном ресурсе Ялты, то в этой истории все становится на свои места. По всей видимости, у главы Крыма осталось совсем мало сторонников, которым он может доверять. Отсюда такой стремительный карьерный взлет Павленко, рискованный подбор ее оппонентов, забавные выступления кандидатов и скомканный финал: в команде Аксенова не нашлось даже тех, кто бы подготовил основным игрокам по-настоящему конкурентные программы и разработал сценарий как бы реальной борьбы.

Но по факту цель достигнута: руководит Ялтой теперь человек Аксенова, от Совмина курирует Ялту человек Аксенова, департамент охраны культурного наследия РК, без разрешения которого невозможна никакая деятельность в охранных зонах исторических объектов, коих в Ялте хоть отбавляй, возглавляет человек Аксенова. И в центре этого треугольника – невероятно привлекательная и безумно дорогая земля Ялты.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 22.12.20

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