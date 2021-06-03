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NewDayNews.ru

Четверг, 3 июня 2021, 14:12 мск

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На программу развития «Артека» выделят около 34 млрд рублей

Правительство утвердило программу развития Международного детского центра «Артек» до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новая программа предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации «Артека», которая началась в 2014 году. Главная цель – превратить детский лагерь в ведущий международный центр образовательного отдыха. Общий объем федерального финансирования программы составит свыше 33,8 млрд рублей», – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В течение пяти лет планируется реконструировать 46 объектов, построить центр инновационных образовательных технологий, завершить строительство киноконцертного зала, провести реконструкцию четырех бассейнов, береговой линии и инженерных сетей.

Кроме того, запланированы разработка и внедрение инновационных программ обучения, создание на базе «Артека» универсальной площадки для олимпиадной подготовки детей, развитие сотрудничества с профильными кафедрами вузов. По итогам этой работы школа лагеря должна войти в топ-100 рейтинга школ России.

«К 2025 году «Артек» должен стать одной из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей», – сообщили в правительстве.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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