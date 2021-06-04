«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются на мусор и заоблачные цены

За первые пять месяцев текущего года Крым посетили около двух миллионов туристов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В свою очередь жители Евпатории заявили, что, по их мнению, полуостров не готов к прибытию гостей.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава полуострова отметил, что почти половина из этих путешественников посетили курорт в мае.

В комментариях жительница Евпатории указала на то, что, по ее мнению, пляжи вообще не готовы к приезду отдыхающих: «Город просто утопает в грязи… Про цены я вообще молчу, как на продукты так и на жилье. Люди сюда едут от безысходности, больше некуда. Жилье втридорога, никакого вообще развития. Вывод: власти и местные коренные жители просто плевали на гостей, приедут и никуда не денутся, Турция то закрыта».

Она обратила внимание на то, что при росте цен зарплата осталась на прежнем уровне, и обратилась к Аксенову с просьбой промониторить цены на жилье и ввести налог для арендодателей. «Обидно очень за Крым», – заключила женщина.

Евпатория, Зоя Осколкова

Евпатория. Другие новости 04.06.21

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