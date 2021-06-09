Риэлторы рассказали о проблемах покупки дешевых квартир в Крыму

В настоящее время в Крыму более 500 квартир продаются по цене до 2 млн рублей. Специалисты по недвижимости рассказали о подводных камнях, которые ожидают покупателей дешевого жилья.

Основные риски лежат в правовой плоскости, пишет «Лента.ру» со слов экспертов агентства недвижимости «Домус». Часто на полуострове строят дома так называемого «студийного типа» на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Риск номер один заключается в том, что дом могут не ввести в эксплуатацию – по признакам многоквартирного, – пояснили риэлторы. – Риском номер два может стать то, что человек в итоге получит не право собственности на отдельное помещение, а на 1/16 дома и на 1/16 участка. То есть все соседи являются сособственниками».

К тому же проблемы могут возникнуть в дальнейшем. Например, коммуникации просто не будут справляться с нагрузкой. Может не хватать напряжения электричества или напора воды.

Специалисты советуют обратить внимание и на историю объекта недвижимости. Уточнить, как приобреталась квартира, у кого, нет ли риска оспаривания сделки в дальнейшем. Так претенденты на наследство могут возникнуть в течение трех лет. «Конечно, лучше всего проверить документы у юридической компании или провести сделку через нотариуса, чтоб исключить любые риски, в том числе и в украинском правовом поле», – заключили эксперты.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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