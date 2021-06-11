российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 июня 2021, 10:57 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму подорожал набор овощей для борща

В Крыму продолжают дорожать овощи для приготовления борща – выросли в цене капуста, картошка и морковь. При этом огурцы и помидоры подешевели. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Федеральной службы государственной статистики.

За последнюю неделю в Крыму цена моркови выросла почти на 16%, капусты – 6,5%. В целом за полгода морковь подорожала на 106%, а капуста – на 86,4%, передает РИА «Новости». На 48,5% за последние полгода подорожал картофель, однако в последнюю неделю колебание цены на него было незначительным – плюс 1,7%.

По данным Крымстата, капуста в среднем на полуострове стоит 37,5 рубля за килограмм, а морковка – 69 рублей. Самые дорогие овощи – в Ялте и Симферополе.

Тем временем, цены на помидоры и огурцы начали снижаться. Первые за последнюю неделю подешевели на 4,6%, а в целом за полгода – на 12%. Томаты за неделю убавили 5,4%, а за полгода потеряли почти половину цены – 48%.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 10.06.21

В Севастополе привлекли к ответственности полицейских и сотрудника больницы за изъятие ребенка из семьи. / На Украину не пустят вакцинированных «Спутником V». / В Крыму вырастут тарифы на холодную воду. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В России заметно подорожал уголь: аналитики прогнозируют дальнейший рост цен

В Москве снова подскочили цены на бензин

Россия закупит картофель у Белоруссии ради стабилизации цен на него

Россия вошла в ТОП-10 стран мира по росту стоимости вторичного жилья

В России может возникнуть дефицит яиц

В России рекордно подорожали дачи и загородные дома

Вместо регулирования цен – выплаты на продукты: в России хотят по-новому помогать нуждающимся

За пандемийный год производители еды подняли цены на 16% – Росстат

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,