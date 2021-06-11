В Крыму подорожал набор овощей для борща

В Крыму продолжают дорожать овощи для приготовления борща – выросли в цене капуста, картошка и морковь. При этом огурцы и помидоры подешевели. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Федеральной службы государственной статистики.

За последнюю неделю в Крыму цена моркови выросла почти на 16%, капусты – 6,5%. В целом за полгода морковь подорожала на 106%, а капуста – на 86,4%, передает РИА «Новости». На 48,5% за последние полгода подорожал картофель, однако в последнюю неделю колебание цены на него было незначительным – плюс 1,7%.

По данным Крымстата, капуста в среднем на полуострове стоит 37,5 рубля за килограмм, а морковка – 69 рублей. Самые дорогие овощи – в Ялте и Симферополе.

Тем временем, цены на помидоры и огурцы начали снижаться. Первые за последнюю неделю подешевели на 4,6%, а в целом за полгода – на 12%. Томаты за неделю убавили 5,4%, а за полгода потеряли почти половину цены – 48%.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 10.06.21

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