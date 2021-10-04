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Понедельник, 4 октября 2021, 12:30 мск

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В Симферополе полицейские задержали 90 стритрейсеров

В Симферополе полицейские задержали нарушителей тишины – стритрейсеров, которые регулярном собирались на парковке торгового комплекса «Южная галерея». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Несколько дней назад стритрейсеры пытались заблокировать автомобиль ГИБДД, экипаж которого приехал по вызову местных жителей для наведения порядка. Группа молодых людей водила хоровод вокруг полицейской машины. Тогда были задержаны несколько человек, однако нарушители свои действия не прекратили.

«В полицию поступила информация, что в очередной раз на парковке ТЦ ночью нарушается тишина и покой граждан, – рассказали в пресс-службе МВД. – Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек».

Среди задержанных – жители Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов. С ними провели профилактические беседы. В отношении 24 человек сотрудники полиции составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП, среди которых игнорирование мер по борьбе с коронавирусом, нарушение миграционного законодательства, неисполнение родителями обязанностей содержания и воспитания несовершеннолетних, а также нарушения ПДД.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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Метки / Крым+Севастополь

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