Министр культуры Крыма встретит новый год в СИЗО

Министра культуры Крыма Арину (по паспорту – Веру) Новосельскую отправили под стражу до 17 января 2022 года. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельской предъявлено обвинение в получении от бенефициара ООО «Меандр» взятки в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Вечера вечером чиновницу этапировали в Москву. Следствие представило в суд ходатайство об ее аресте на 2 месяца. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, что Новосельская – это единственный крымский министр, вошедший в первый состав неукраинского правительства 27 февраля 2014 года, и умудрившийся сохранить должность. В текущем году она отметилась несколькими громкими скандалами. Так, 11 марта она с матом ворвалась в эфир республиканского совещания по строительной отрасли. Через несколько дней ошарашила министра экономического развития РФ Максима Решетникова орлольвом и воротами в ад. А 1 сентября явилась на торжественную линейку в школу в прозрачном кружевном костюме.

Москва, Игорь Юров

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