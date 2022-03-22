Воды, накопленной в водохранилищах Крыма, хватит на весь год

Воды, накопленной в водохранилищах Крыма, хватит на год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, установленный Генассамблеей ООН в 1993 году.

На территории полуострова насчитывается 1 тыс 657 водотоков: рек, ручьев и балок общей длиной 5 тыс 996 км. Кроме того, в Крыму расположены 300 озер, 23 водохранилища общим объемом 0,4 кубических км и 1 тыс 900 оросительных прудов.

Ежегодно на территории Крыма формируется около 1 миллиарда кубометров воды – ресурсы превышают текущие потребности полуострова, однако они распределены неравномерно. При этом много воды теряется при транспортировке. Например, в Феодосийском регионе при водозаборе до 1,2 млн кубов в месяц реализация не превышает 400 тыс кубметров (на станциях очистки воды значительная ее часть расходуется на промывку фильтров, что связано с повышенной мутностью воды из-за заиленных водозаборных сооружений и отсутствия предусмотренных проектом микрофильтров).

Естественной для Крыма является засуха разной интенсивности с периодичностью четыре раза за десять лет. Один из таких периодов начался в 2020 году – из-за дефицита воды в ряде городов и поселений пришлось вводить жесткие графики потребления.



«В этом году с водными ресурсами в Крыму все в полном порядке», – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов, отметив что вернувшаяся на полуостров днепровская вода не только окончательно решила вопрос надежного водоснабжения, но и восстановила историческую справедливость.



«Постаралась и погода: сегодня в крымских водохранилищах порядка 140 миллионов кубометров воды – почти в четыре раза больше, чем на тот же период прошлого года, – продолжил Аксенов. –Кроме того, за восемь лет выполнен огромный объем работы в сфере водоснабжения. Это и увеличение добычи воды из подземных источников, и существенное сокращение потерь в сетях, и внедрение водосберегающих технологий».

Увеличение добычи воды из подземных источников – достижение сомнительное, так как ведет к засолению почв. Тот же Аксенов в январе 2018 года сообщал, что питьевая вода на севере Крыма не соответствует требованиям качества, так как ее минерализация в разу превышает норму: «Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая», – заявлял тогда крымский премьер.

А вот борьбу с потерями необходимо активизировать: например, Северо-Крымский канал после 1991 года фактически не обслуживался, поэтому к 2013 году износ сооружения достиг 80%, а потери превышали 60% подаваемой воды или около 700 млн кубометров в год.





Симферополь, Лиана Макоба

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