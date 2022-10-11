Подрыв Крымского моста принёс Украине большую пользу – киевский посол в Лондоне

Подрыв Крымского моста «очень полезен для Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, удалось разрушить «половину моста».

«Очевидно, там был взрыв, который разрушил половину моста. Так что, кто бы это ни сделал, это очень полезно для Украины. Я должен сказать, что с самого начала мы говорили, что этот мост постараемся разрушить, как только сможем», – сказал Пристайко, не уточнив – в чём именно выражается эта «выгода».

Между тем, ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

В результате сегодня власти Украины продлили запрет на использование в жилых домах «энергоёмких приборов». Также вчера в Тернополе отключились лифты, а во Львове – сотовая связь. Электроэнергия пропала в десятках городов «Незалежной». Центральные власти призвали украинцев не включать пылесосы, чайники и микроволновки. Стало известно, что родной город Зеленского Кривой Рог может быть полностью обесточен. Днепропетровскую область призвали готовиться к принудительному обесточиванию части территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

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