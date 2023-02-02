В Севастополе нашли мертвую афалину – возможно, из дельфинария

В Севастополе нашли мертвого дельфина. Следователи не исключают, что афалина из тех, кого выбросили из местного дельфинария.

Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 дельфинов. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

В городе организовали спасательную операцию, но животных до сих пор не обнаружили.

Сегодня на берегу недалеко от Парка Победы нашли мертвого дельфина.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора. Они должны установить обстоятельств гибели дельфина, а также выяснить относится ли данное животное к афалинам, которые ранее были выброшены из дельфинария Flipper, – рассказали в полиции.

Севастополь, Лиана Макоба

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