В Севастополе нашли мертвую афалину – возможно, из дельфинария

В Севастополе нашли мертвого дельфина. Следователи не исключают, что афалина из тех, кого выбросили из местного дельфинария.
Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 дельфинов. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
В городе организовали спасательную операцию, но животных до сих пор не обнаружили.
Сегодня на берегу недалеко от Парка Победы нашли мертвого дельфина.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора. Они должны установить обстоятельств гибели дельфина, а также выяснить относится ли данное животное к афалинам, которые ранее были выброшены из дельфинария Flipper, – рассказали в полиции.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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