Глава Крыма похвастался эффективностью своих угроз, но доказательств не привел

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эффективности своей кадровой политики – не открытым текстом, конечно. Но дал понять, что его угрозы на подчиненных действуют.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад глава республики заявил, что муниципалитеты не справляются с мусором. В числе самых проблемных назвал Керчь, Симферополь, Феодосию, Джанкой, Ялту.

И пригрозил: если в чтение 10 дней ситуация не изменится будут объявлены взыскания. Но сам истечения заявленного срока ждать не стал, а проконтролировал ход событий уже через неделю.

«Провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. Время, данное муниципалитетам на исправление ситуации, многие используют эффективно», – сообщил сегодня Аксенов. Но конкретных примеров не привел, ограничившись общими словами:

«Во многих населенных пунктах начали происходить положительные изменения в части благоустройства и наведения порядка, которые замечают и местные жители».

Не менее расплывчатым оказался и отчет о взысканиях – без указания конкретных имен и муниципалитетов: «Ряду сотрудников администраций муниципалитетов были объявлены выговоры за неисполнение данных ранее поручений, некоторые были уволены».

«Некоторые» – это, надо полагать, вице-мэр по жилищно-коммунальной сфере и начальник управления муниципального контроля Керчи, которых глава этого города уволил в понедельник. И тем самым на некоторое время обезопасил от взысканий себя – ведь новым кураторам этих направлений нужно вникнуть в суть проблем, даже если они были замами уволенных, – все-таки совершенно другой уровень ответственности.

О взысканиях в других муниципалитетах не сообщалось. Разве что ушел в отставку глава Сакского района, но, во-первых, к нему неделю назад претензии не озвучивались, во-вторых, Аксенов сам не стал уточнять, почему Владимир Сабивчак написал заявление по собственному желанию, хотя обычно от комментариев не воздерживается.

Иными словами, никаких доказательств эффективности работы – своей и подчиненных – Аксенов не привел. Проверить ее в дальнейшем у общественности тоже вряд ли получиться, так как новые задачи, озвученные главой РК, не менее расплывчаты, чем отчеты о проделанной работе:

«К 1 апреля необходимо довести муниципалитеты до определенного уровня благоустройства и комфортности и далее его поддерживать. Также нужно завершить процесс комплектации необходимыми кадрами – дворниками и озеленителями – и обеспечить их инвентарем».

Какой уровень благоустройства, каковы критерии комфортности и сколько нужно «кадров» – Аксенов не уточнил.

Зато выдал новую порцию расплывчатых угроз: «Итоги работы подводим еженедельно, оценка будет дана всем без исключения руководителям администраций и ответственным лицам».

Симферополь, Лиана Макоба

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