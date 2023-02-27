В Египте освободили из-под стражи крымских моряков

В Египте освободили из-под стража капитана и старпома турецкого судна «Soya». Об этом сообщил технический инспектор труда Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Как уже сообщал «Новый День», 4 ноября 2022 года во время разгрузки судна «Soya», следовавшего под турецким флагом, в Александрии таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу. Поэтому судно арестовали, а вместе с ним и экипаж – трех болгар и пять россиян. Моряки заявляют: весь груз находился в опломбированных контейнерах, и они понятия не имели, что везут.

В середине ноября трое моряков вернулись на родину: это механик Павел Гусев из Казани, моторист Роман Воронцов из Севастополя и кок Алексей Погребняк из Керчи.

Еще двух керчан – 62-летнего капитана Сергея Еремизина и 59-летнего старпома Сергея Бутвенко оставили под стражей до суда, назначенного на середину декабря. Однако к назначенному сроку обвинения им так и не предъявили, а суд продлил им арест еще на полтора месяца. Прошло еще 2 месяца, все это время керчан держали в полицейском участке, где они были вынуждены спать на полу (одеяла им передали сотрудники консульства).

Обвинение так и не смогло им ничего предъявить, поэтому в ходе рассмотрения апелляции, поданной юристами Российского профсоюза моряков, керчен освободили за неимением доказательств.

Керчь, Олег Яковенко

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