В Крыму уникальную территорию лишили охранного статуса ради денег

Власти Феодосии лишили уникальную территорию охранного статуса ради денег и объясняют свои действия заботой о людях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной 2019 года на одном из участков известного Золотого пляжа началось строительство. Горожане возмутились, прокуратура обратилась в суд, который обязал мэрию стройку остановить, и создать особо охраняемую природную территорию.

Чиновники сослали на процессуальные неточности и подали апелляцию. Второй вердикт суда гласил: прокуратуре в иске об организации ООПТ отказать. Местные власти клялись: они не против создания ООПТ, но формальности нужно соблюсти.

Тогда горожане обратились к президенту России: «Под прикрытием договоров благоустройства администрация Феодосии разрешает установку на пляжной территории нестационарных объектов, которые, по сути, являются стационарными и не имеют ничего общего с пляжной инфраструктурой, а именно: домики для проживания, кафе, рестораны, бани.

Расположение таких объектов утверждается администрацией в том числе и в береговой полосе общего пользования. Нерадивые предприниматели, пытаясь увеличить песчаную площадь пляжа, бульдозерами уничтожают краснокнижную растительность, при этом администрация не замечает подобных действий», – писали феодосийцы.

В итоге, в 2020 году горсовет утвердил порядок создания ООПТ местного значения, администрация города создала рабочую группу, которая определила границы охранной зоны.

Однако в этом году на сессию городского совета внезапно был вынесен вопрос об отмене созданной ранее особо охраняемой природной территории «Золотой пляж».

«Статус особо охраняемой природной территории официально запрещал доступ жителей и гостей Феодосии к морю, однако фактически купания совершались, при этом берег не был оборудован и обеспечен с точки зрения безопасности, что привело к увеличению числа несчастных случаев на воде», – цитирует РИА Новости Крым объяснение главы городской администрации Владимира Попенкова.

Мэр Феодосии завил: «Большая часть местных жителей была настроена против ООПТ, поскольку это накладывает резкие ограничения по пользованию территорией. По факту мы должны были штрафовать всех купающихся.

Участились случаи гибели людей на этих пляжах, поскольку территория не обеспечивалась матросами-спасателями, а фактически люди там купались. Раз там нет пляжа – это земля муниципалитета, но без привлечения благоустроителей для города это дополнительная нагрузка на бюджет без возможности какого-возмещения затрат».

Теперь же, после отмены статуса ООПТ, на Золотых песках можно вести хозяйственную деятельность и для того, чтобы возместить расходы на содержание пляжей, благоустроители смогут разместить на песке коммерческие объекты. А защита краснокнижных растений, по словам градоначальника, – обязательное требование законодательства, даже если эти растения произрастают в зонах без охранного статуса. Правда, он не стал уточнять, кто и каким образом будет защищать уникальную флору от «благоустроителей» и их клиентов.

Между тем, знаменитая золотая полоса феодосийского побережья уникальна не только редкими растениями, но животными: здесь обитают 14 видов птиц, множество интересных насекомых, беспозвоночных, пресмыкающихся, в том числе исчезающий вид разноцветных ящериц. К сожалению, все они не могут возмещать чиновникам средства на их охрану.

Феодосия, Лиана Макоба

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