Ученые определяют загрязненность крымских территорий по стволам деревьев

Ученые исследуют загрязненность крымских территорий опасными веществами по стволам деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами обнаружили ученые севастопольского Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) и херсонского НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии в ходе очередной экспедиции. Совместные исследования антропогенного воздействия на экосистему реки ученые проводят с мая 2023 года.

В прошлый раз ученые зафиксировали в среднем течении Салгира высокие концентрации дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ или дуст) и полихлорбифенилов (ПХБ).

Напомним, в середине ХХ века дуст актинов использовали в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, а ПХБ используются в электортехнической промышленности, в частности – в трансформаторах и конденсаторах.

В ходе только что завершившейся экспедиции исследователи анализировали донные отложения. Наиболее высокие концентрации токсичных веществ обнаружены возле сел Красная зорька (Симферопольский район) и Пятихатка (Красногвардейский район). Теперь предстоит выяснить, подвергались ли эти районы антропогенной нагрузке на протяжении длительного времени в прошлом, или сегодняшние уровни концентрации являются результатом действия уже новых источников загрязнения.

Кроме того, ученые собрали образцы стволов деревьев, в годовых кольцах которых могут накапливаться и сохраняться загрязняющие вещества.

«Мы смогли воспользоваться свежими спилами стволов софоры и абрикоса, в которых методом дендрохронологии определили возраст деревьев – 56 лет. Спилы стволов были разделены на интервалы роста по 5-10 лет, и в них, а также в сердцевине стволов, были отобраны пробы для дальнейшего определения вредных веществ и радионуклидов методами дендрохимии», – цитирует участников экспедиции пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Ученые намерены выяснить, какое количество органических веществ в древесине может вновь стать источником заражения окружающей среды.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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