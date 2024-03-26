Ученые нашли материальные подтверждения существования крымской Хазарии

Ученые нашли материальные доказательства существования крымской Хазарии. Об этом сообщили в Институте археологии Крыма РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году в окрестностях Симферополя были найдены погребальные курганы VIII века. В ходе раскопок ученые пришли к выводу, что они принадлежали хазарской аристократии.

Напомним, хазары – это представители союза кочевых племен огуров, савиров и на завершающем этапе алтайских тюрков (по другим версиям явяляются потомками гуннов, уйгуров или эфталитов).

Хазарское государство сформировалось в середине VII века между низовьями Дона и Волги и Кумо-Манычской впадиной. Эти земли оставались ядром Хазарского каганата на протяжении всей его истории и считаются «доменом» хазарских каганов. В конце VII- начале VIII веов под контролем хазар оказались значительные территории степного и лесостепного юга Восточный Европы: Северное Причерноморье, Подонье, Крым. Данниками Хазарского каганата стали волжские болгары и восточнославянские племена Среднего Поднепровья. К началу IX века Хазария доминировала на огромной территории от Среднего Поволжья до северного Кавказа. Но уже к последней трети Х века империя пришла в упадок и реально контролировала только территорию «домена».

Письменные источники указывают на то, что в VIII веке в Крыму хазары соперничали с византийской империей за влияние на полуострове. Однако материального подтверждения этому не было: Хазарию долго искали историки и археологи.

«Были известны и укрепленные городища, и не менее сотни сельских поселений, возникших на рубеже VII-VIII веков, но оставлены они были не хазарами, а праболгарами. Именно праболгары, входившие в состав Хазарского каганата, переселились в это время на полуостров после победы Хазарии в войне с Великой Болгарией хана Кубрата, – цитирует РИА Новости директора Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. – Под влиянием Византии они очень быстро перешли к оседлости и без видимых катаклизмов прожили в Таврике до начала Х века. Жили они в основном по берегам рек, на Керченском полуострове, на Тарханкуте и в юго-восточном Крыму».

Предметы, найденные в курганах в окрестностях Симферополя, стали первым реальным подтверждением присутствия на полуострове хазар-кочевников: многие из них, как и элементы погребального обряда аналогичны синхронным хазарским древностям Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья.

«До этого все средневековые погребения Крыма были обнаружены в курганах более раннего времени, сооруженных в эпоху бронзы или раннего железного века. А тут впервые были раскопаны средневековые курганы диаметром от 40 до 44 метров при максимальной высоте 2,7 метра, – рассказал Майко. – Они были насыпаны над прямоугольным каменным сооружением со сторонами около 30 метров, высотой около 1,3 метра с внутренним коридором, ведущим к центральному погребению. Подобные конструкции в хазарских курганах Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья ранее не были известны, они встречались только в Монголии в погребениях тюркских каганов».

Внутреннее сооружение было сделано из колотого камня, выходы которого расположены неподалеку, у реки Салгир. Камень скреплялся грунтовыми вальками, глинистым раствором и насыпным грунтом. Специальный связующий раствор не применялся. Тем не менее конструкция оказалась достаточно прочной.

«Результаты показывают, что в степях Крыма в середине – третьей четверти VIII века кочевала хазарская аристократия, находившаяся в дружеских отношениях с местным праболгарским населением, оставившим памятники так называемой Салтово-маяцкой археологической культуры Крыма. До конца 860-х годов они поддерживали дружеские отношения и с Византией», – объяснил Майко.

При этом хазары четко контролировали хазаро-византийскую границу и следили, чтобы византийские владения не распространялись слишком далеко от стен Херсонеса. Поскольку аристократия самого высшего ранга кочевала в сопровождении значительного количества воинов, контроль за этой границей был для хазарского государства очень важен, считают исследователи.

«Откуда пришли хазары – это самый сложный вопрос средневековой истории и археологии. Это такой же по сложности вопрос, как и проблема происхождения татар, монголов, славян и других этносов. Вероятнее всего, хазарский этнос складывался в течение всего VII века в Поволжье из разных тюркских этнических групп, кочевавших и в Поволжье, и в Подонье и в исконно тюркских регионах Саяно-Алтая. В Крым хазары пришли как представители уже сформировавшегося государства», – отметил Майко.

Как и почему кочевая хазарская верхушка оказалась в Крыму в середине – третьей четверти VIII века, ученые тоже пока не выяснили. Вместе с тем, византийские и арабские хронисты сообщали о прочном политическом союзе, заключенном между Византией и Хазарией для борьбы с экспансией Арабского халифата во второй четверти VIII века. Этот союз был скреплен и династическим браком между дочерью хазарского кагана Вирхора Чичак и византийским императором Константином V.

«Победы и поражения Хазарского каганата в борьбе с арабами за Кавказ и Закавказье, то укрепляли, то ослабляли этот союз. Для Крыма это выразилось в установлении своеобразной пограничной линии, разделявшей на полуострове сферы влияния двух государств. Эта граница не была стабильной и, конечно, не представляла собой границы с пограничными заставами в современном понимании. А вот как она контролировалась, нам долго не удавалось понять», – рассказали ученые.

Теперь доказано, что крымская степь в середине VIII века не пустовала: здесь находилась кочевая хазарская верхушка, контролировавшая хазаро-византийское пограничье в период наибольшего влияния каганата на полуостров.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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