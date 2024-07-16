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Вторник, 16 июля 2024, 16:07 мск

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Житель Крыма обустроил нарколабораторию в гараже

В Керчи задержали местного жителя, который организовал нарколабораторию в своем гараже. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

«Предварительно установлено, что 38-летний местный житель в гараже наладил производство «синтетики» с целью дальнейшей ее реализации на территории города. Продажа наркотиков должна была осуществляться при непосредственном контакте с покупателем», – говорится в сообщении.

В ходе обыска в гараже изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков и другие доказательства.

Кроме того, в машине подозреваемого оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, содержимое пакетов – это психотропное вещество амфетамин массой около 220 граммов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ в особо крупном размере).

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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