В Крыму возбудили 25 уголовных дел в отношении мигрантов

В 2024 году в Крыму возбудили 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом сообщил глава СУ СКР России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

«Всего за первое полугодие 2024 года возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. В сфере организации незаконной миграции гражданами России возбуждено 15 уголовных дел, в том числе 10 – по фактам должностных преступлений», – рассказал Терентьев РИА «Новости Крым».

По его словам, Следственный комитет придерживается принципиальной позиции по фактам правонарушений с участием мигрантов. Ведомство не только оперативно устанавливает обстоятельства преступлений, совершенных иностранцами, но и выясняет условия, которые этому способствовали, а также дает оценку широкому кругу лиц.

Например, недавно в Крыму арестовали гражданина Узбекистана за убийство коллеги. В рамках расследования было поручено проверить законность нахождения и трудоустройства граждан Узбекистана в республике.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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