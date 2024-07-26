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Пятница, 26 июля 2024, 15:53 мск

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В Крыму перекрыли канал незаконной миграции

В Крыму два выходца из среднеазиатских республик подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Мигранты получили российское гражданство и вели поиск иностранцев без трудового патента. На территории Ялты они нашли 12 иностранных граждан, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское.

«Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства», – сказано в сообщении.

ФСБ совместно с полицией задержали подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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