В Крыму перекрыли канал незаконной миграции

В Крыму два выходца из среднеазиатских республик подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Мигранты получили российское гражданство и вели поиск иностранцев без трудового патента. На территории Ялты они нашли 12 иностранных граждан, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское.
«Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства», – сказано в сообщении.
ФСБ совместно с полицией задержали подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
Симферополь, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»