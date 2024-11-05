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Вторник, 5 ноября 2024, 14:46 мск

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В Крыму подросток погиб от удара током в трансформаторной подстанции

В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трагедия произошла в районе села Кринички в Кировском районе. Подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, по факту гибели ребенка проводит проверку прокуратура. Отмечается, что семья несовершеннолетнего на учетах в органах и учреждениях системы профилактики не состоит.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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