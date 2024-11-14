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Четверг, 14 ноября 2024, 08:57 мск

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В Крыму два человека пострадали при обрушении моста

В Крыму обрушился автомобильный мост. По последним данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел возле села Маслово в Джанкойском районе. Проходящий над железнодорожными путями автомобильный мост обрушился посередине. В этот момент на мосту находились грузовик и легковушка.

На место прибыли экстренные службы. «Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам», – сообщили в ведомстве. В спасательной операции принимали участие 43 специалиста и 16 единиц техники.

В результате происшествия пострадали два человека. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Травмы второго оказались легкими, от госпитализации он отказался, сообщает минздрав Крыма.

Причины ЧП устанавливаются. По словам очевидцев, путепровод не выдержал нагрузки, когда на него въехала фура.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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