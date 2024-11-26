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Вторник, 26 ноября 2024, 12:43 мск

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В Крыму резко вырастет налог на игорный бизнес

В Крыму в три раза вырастет налог для букмекерских контор. Соответствующий закон принял Госсовет республики.

Ставка налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы вырастет с трех до 10 млн рублей, передает РИА «Новости». Это позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет республики.

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, ставка по налогу приводится в соответствии с размерами, установленными Налоговым кодексом РФ.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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