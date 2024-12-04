Жителя Керчи приговорили к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с Киевом

Житель Керчи был признан виновным в государственной измене. Он собирал сведения о средствах ПВО для украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Мужчина установил связь со службой безопасности Украины. «В сентябре 2023 года, используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Керчи», – говорится в сообщении.

Переданные сведения могли использоваться для атак по местам дислокации российских войск. Шпиона выявили сотрудники ФСБ.

По решению суда изменник отправится в колонию строгого режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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