В Ялте мошенники украли 15 млн рублей по контракту о благоустройстве

В Ялте осудили мошенника, который присвоил 15 млн рублей при выполнении контракта о благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ялты заключил договор на благоустройство дворовых территорий стоимостью более 145 млн рублей с подрядчиком.

«Осужденный наряду с другими соучастниками заключил с подрядной организацией фиктивный договор на выполнение работ. Всего на счета соучастников необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Суд приговорил виновного к одному году исправительной колонии общего режима.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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