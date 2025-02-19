Электроэнергию с Запорожской атомной станции могут направить в Крым

Часть энергии, производимой Запорожской атомной электростанцией, могут направить на обеспечение Крыма. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев распорядился подготовить большую программу ввода в действие Запорожской АЭС. Это получение лицензий на установки и работу персонала, а также работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, передает ТАСС.

«Одна из задач – проведение расчетов по возможному потреблению электроэнергии после перевода ЗАЭС в режим генерации. Мы должны понимать, кто будет нашим потребителем, как географически будет распределяться электроэнергия с ЗАЭС. Это могут быть воссоединенные территории, Крым и даже, вероятно, Большая земля», – сказал Черничук.

Ранее директор ЗАЭС сообщал, что после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации станция сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Республику Крым.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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