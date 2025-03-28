На Крымском мосту ввели ручной досмотр личных вещей

Администрация Крымского моста предупредила о том, что всем желающим проехать по переправе придется пройти ручной досмотр личных вещей.

«В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань» все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр», – говорится в сообщении.

Процедура досмотра будет сравнима с той, которую проходят пассажиры в аэропортах. Поэтому гражданам рекомендовали сложить вещи в удобные сумки, которые нужно будет принести в зал досмотра для проверки.

В случае неготовности к прохождению досмотра следует выбрать альтернативные сухопутные пути через Донецкую народную республику, Запорожскую или Херсонскую области.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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