В Крыму построят два новых водохранилища

В этом году в Крыму начнется строительство двух новых водохранилищ для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов. Проекты планируется завершить в течение полутора лет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Строительство Мартовского (5,5 млн кубометров) и Солнечногорского (8,5 млн кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты», – сказал Аксенов.

На строительство в рамках национального проекта выделено 22,4 млрд рублей.

В настоящее время в Крыму всего 15 водохранилищ. Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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